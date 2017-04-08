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Столкновение поездов в Москве: список пострадавших

09.04.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. После столкновения пассажирского поезда Москва-Брест с пригородной электричкой в субботу 8 апреля вечером в Москве Министерство по чрезвычайным ситуациям России и Белорусская железная дорога опубликовали списки пострадавших. Из них можно узнать фамилии и в некоторых случаях имена и отчества пострадавших, а также медучреждения, в которые они поступили, и статус пострадавшего. 

Sputnik свел два списка в один. 

В больницы размещены следующие граждане: 

  • вагон № 4: Сулейманова Виктория Рафаэльевна (Детская городская клиническая больница № 9), Морозова В. Т.
  • вагон № 7: Юденко Елена Владимировна (Городская клиническая больница № 67)
  • вагон № 9: Паренская Диана Андреевна (Первая городская больница им. Н.И. Пирогова, выписана)
  • вагон № 11: Вайтюль Татьяна Валерьевна (Городская клиническая больница № 71), Селезнева Влада Игоревна (НИИ СП имени Склифосковского, выписана)
  • вагон № 12: Тимченко П. И., Волознев Роман Леонидович (НИИ СП имени Склифосовского, выписан)

Помимо них, по данным МЧС России, в медучреждения были доставлены:

  • Детская городская клиническая больница № 9: Ткаченко Илья Андревич;
  • Первая градская больница имени Н.И. Пирогова: Шишикина Наталья Сергеевна, Парежка Диана Андреевна
  • ГКБ имени С.П. Боткина: Никитина Виктория Александровна
  • Городская клиническая больница № 67: Зотов Сергей Александрович (выписан), Зрянова Светлана Олеговна (выписана), Поданина Светлана Викторовна

Ранее МИД Беларуси проинформировал, что в аварии пострадали шесть граждан Беларуси – один мужчина и две женщины госпитализированы с травмами и переломами, еще трое получили медпомощь и от госпитализации отказались.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Свои списки опубликовали МЧС РФ и Белорусская железная дорога, Sputnik свел два списка в один.

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