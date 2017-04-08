МИНСК, 9 апр – Sputnik. Тридцать человек погибли в результате взрыва в церкви города Танта в Египте, сообщил телеканал "Аль-Маядин".

Взрыв произошел утром в воскресенье во время службы в церкви. По предварительной информации, мощное взрывное устройство было приведено в действие в зале, где находились молящиеся. Сообщается, что бомбу взорвал смертник.

После произошедшего в церкви Танта еще один взрыв произошел возле полицейского тренировочного центра – там погиб сотрудник полиции.

В настоящее время изъяты записи с камер видеонаблюдения, район взрыва возле церкви оцеплен.

Как сообщили египетские СМИ, один подозреваемый уже задержан – это мужчина, который был рядом с церковью. Сейчас он находится в полицейском управлении, проводится его допрос.

Ряд мировых лидеров уже выразили соболезнования в связи с произошедшем в Египте, в частности слова поддержки египетскому народу направили президент РФ Владимир Путин, председатель Европарламента Антонио Таяни и другие.