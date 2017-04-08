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Взрыв в церкви в Египте: погибли 30 человек
09.04.2017 13:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Тридцать человек погибли в результате взрыва в церкви города Танта в Египте, сообщил телеканал "Аль-Маядин".
Взрыв произошел утром в воскресенье во время службы в церкви. По предварительной информации, мощное взрывное устройство было приведено в действие в зале, где находились молящиеся. Сообщается, что бомбу взорвал смертник.
После произошедшего в церкви Танта еще один взрыв произошел возле полицейского тренировочного центра – там погиб сотрудник полиции.
В настоящее время изъяты записи с камер видеонаблюдения, район взрыва возле церкви оцеплен.
Как сообщили египетские СМИ, один подозреваемый уже задержан – это мужчина, который был рядом с церковью. Сейчас он находится в полицейском управлении, проводится его допрос.
Ряд мировых лидеров уже выразили соболезнования в связи с произошедшем в Египте, в частности слова поддержки египетскому народу направили президент РФ Владимир Путин, председатель Европарламента Антонио Таяни и другие.
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Как сообщили египетские СМИ, один подозреваемый уже задержан – это мужчина, который находился рядом с храмом.
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Архив (ЧП)
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