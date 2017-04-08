МИНСК, 9 апр – Sputnik. Шесть граждан России были сняты с поезда и госпитализированы из столкнувшегося в Москве поезда с электричкой, сообщили Sputnik в комитете здравоохранения Мингорисполкома.

"Шестеро в Минске были госпитализированы, это граждане России", – сказали Sputnik в комитете.

Поезд после остановки в Минске отправился в Брест, по предварительной информации, в составе еще есть граждане, которым может понадобиться медпомощь.

Все пострадавшие были доставлены в больницы Минска, у них легкие травмы, кроме одной женщины, которая при столкновении поездов получила закрытый перелом голени. По информации собеседников Sputnik, в Бресте ждут два обследования гражданку России с ребенком, получившим ушибы лица.

Как ранее сообщил Следственный комитет России, при столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в настоящее время трое белорусов находятся в больницах столицы России.