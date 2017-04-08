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Медики: 6 россиян из брестского поезда госпитализированы в Минске

09.04.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Шесть граждан России были сняты с поезда и госпитализированы из столкнувшегося в Москве поезда с электричкой, сообщили Sputnik в комитете здравоохранения Мингорисполкома.

Медики: 6 россиян из брестского поезда госпитализированы в Минске
© Sputnik Максим Блинов
Начальник поезда Москва-Брест: паники после столкновения не было

"Шестеро в Минске были госпитализированы, это граждане России", – сказали Sputnik в комитете.

Поезд после остановки в Минске отправился в Брест, по предварительной информации, в составе еще есть граждане, которым может понадобиться медпомощь.

Все пострадавшие были доставлены в больницы Минска, у них легкие травмы, кроме одной женщины, которая при столкновении поездов получила закрытый перелом голени. По информации собеседников Sputnik, в Бресте ждут два обследования гражданку России с ребенком, получившим ушибы лица.

Как ранее сообщил Следственный комитет России, при столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в настоящее время трое белорусов находятся в больницах столицы России.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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При столкновении белорусского поезда и электрички в Москве пострадали около 50 человек, в настоящее время трое белорусов находятся в больницах столицы России.

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