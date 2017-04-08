МИНСК, 9 апр – Sputnik. Женщина и двое детей спаслись на пожаре в Борисовском районе благодаря автономному пожарному извещателю, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.



© Sputnik Тарас Литвиненко В Орше горел храм: поврежден купол и церковное имущество

Возгорание в доме, расположенном в деревне Лошница, произошел утром в воскресенье: спасателям сообщение поступило в 04:43.

"В результате сработки автономного пожарного извещателя спасены хозяйка дома и ее двое сыновей", – сказали в МЧС.

По информации управления, дети – подростки 16 и 12 лет – не пострадали.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.