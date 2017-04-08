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Женщина и двое детей спаслись из огня в Борисовском районе
09.04.2017 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Женщина и двое детей спаслись на пожаре в Борисовском районе благодаря автономному пожарному извещателю, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
© Sputnik Тарас Литвиненко
Возгорание в доме, расположенном в деревне Лошница, произошел утром в воскресенье: спасателям сообщение поступило в 04:43.
"В результате сработки автономного пожарного извещателя спасены хозяйка дома и ее двое сыновей", – сказали в МЧС.
По информации управления, дети – подростки 16 и 12 лет – не пострадали.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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Дети и их мать в результате пожара не пострадали, сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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