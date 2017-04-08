МИНСК, 9 апр – Sputnik. Мотоциклист врезался в автомобиль Peugeot в Гродно, мотоциклист в результате столкновения получил травмы, сообщили в социальных сетях очевидцы аварии.



© Sputnik Владимир Астапкович Фура насмерть сбила женщину-пешехода в Гомельском районе

ДТП произошло около 16:00 на улице Советских пограничников в районе магазина "Алми".

По информации очевидцев, столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль Peugeot 307. Сообщается, что в аварии мотоциклист получил травмы.

В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, по факту проводится разбирательство.



