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ДТП в Гродно: байкер врезался в Peugeot
09.04.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр – Sputnik. Мотоциклист врезался в автомобиль Peugeot в Гродно, мотоциклист в результате столкновения получил травмы, сообщили в социальных сетях очевидцы аварии.
© Sputnik Владимир Астапкович
ДТП произошло около 16:00 на улице Советских пограничников в районе магазина "Алми".
По информации очевидцев, столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль Peugeot 307. Сообщается, что в аварии мотоциклист получил травмы.
В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, по факту проводится разбирательство.
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В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, по факту проводится разбирательство.
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