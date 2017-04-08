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ДТП в Гродно: байкер врезался в Peugeot

09.04.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр – Sputnik. Мотоциклист врезался в автомобиль Peugeot в Гродно, мотоциклист в результате столкновения получил травмы, сообщили в социальных сетях очевидцы аварии.

ДТП в Гродно: байкер врезался в Peugeot
© Sputnik Владимир Астапкович
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ДТП произошло около 16:00 на улице Советских пограничников в районе магазина "Алми".

По информации очевидцев, столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль Peugeot 307. Сообщается, что в аварии мотоциклист получил травмы.

В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, по факту проводится разбирательство.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, по факту проводится разбирательство.

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