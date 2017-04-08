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МИД: белорусы при взрывах в Египте не пострадали
09.04.2017 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр — Sputnik. Белорусские граждане не пострадали во время серии взрывов, которые произошли в воскресенье в египетских городах Танта и Александрия, сообщило министерство иностранных дел Беларуси в своем
© REUTERS Asmaa Waguih
"По имеющейся информации, храмы в Египте, ставшие объектами нападений, не входят в маршруты белорусских туристов, посольство отслеживает ситуацию ", – говорится в сообщении.
В воскресенье 9 апреля в Египте произошли взрывы в храмах. По последним данным, жертвами терактов стали 44 человека: 31 – в Танте и 13 – в Александрии. Более 100 человек получили травмы. В числе погибших — трое полицейских. Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте расположена его резиденция.
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Храмы в Египте, ставшие объектами нападений террористов, не входят в туристические маршруты. Белорусские дипломаты следят за ситуацией.
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