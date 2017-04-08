МИНСК, 9 апр — Sputnik. Белорусские граждане не пострадали во время серии взрывов, которые произошли в воскресенье в египетских городах Танта и Александрия, сообщило министерство иностранных дел Беларуси в своем аккаунте в Twitter.



© REUTERS Asmaa Waguih Взрыв в церкви в Египте: погибли 30 человек

"По имеющейся информации, храмы в Египте, ставшие объектами нападений, не входят в маршруты белорусских туристов, посольство отслеживает ситуацию ", – говорится в сообщении.

В воскресенье 9 апреля в Египте произошли взрывы в храмах. По последним данным, жертвами терактов стали 44 человека: 31 – в Танте и 13 – в Александрии. Более 100 человек получили травмы. В числе погибших — трое полицейских. Как сообщают египетские СМИ, в церкви Александрии мог находиться патриарх коптской церкви Тавадрос Второй — в этом месте расположена его резиденция.