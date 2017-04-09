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Движение поездов после ЧП с поездом Москва - Брест восстановлено

09.04.2017 08:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 апр — Sputnik. Движение поездов на участке на западе Москвы, где столкнулись электричка и состав дальнего следования Москва — Брест, восстановлено, сообщили Sputnik в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Движение поездов после ЧП с поездом Москва - Брест восстановлено
© Sputnik / Виктор Толочко
Два белоруса пострадали при столкновении поездов в Москве

Как ранее сообщало агентство, 8 апреля в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда Москва — Усово применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва — Брест.

"Движение поездов восстановлено", — сказали в пресс-службе ГУМЧС.

Там добавили, что в ближайшее время по участку, где произошло столкновение, проследовала первая электричка.

Ранее также сообщали, что по данным МЧС России, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после аварии.

По информации МИД Беларуси, предварительные данные свидетельствуют, что в ходе железнодорожного ЧП пострадали два гражданина Беларуси. СМИ уточняют, что они — машинисты поезда.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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После случившегося поздним вечером субботы столкновения белорусского поезда с электричкой МЧС заявило о восстановлении движения, по этому участку уже...

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