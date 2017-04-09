|
Ночное ЧП: поезд Москва-Брест столкнулся с электричкой, есть пострадавшие
09.04.2017 09:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 апр — Sputnik. Резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом Москва — Брест в ночь на воскресенье на западе российской столицы.
© Sputnik Илья Питалев
Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них иностранные граждане, в том числе два гражданина Беларуси. Всю ночь спасатели разбирали завалы, чтобы восстановить движение по железной дороге, сейчас по этому участку уже проследовала первая электричка.
Экстренное торможение
В субботу в 22:16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.
Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили — Кунцево пассажирским поездом №3 Москва — Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.
© Sputnik Илья Питалев
Аварийные бригады на месте столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
В ГУМЧС Москвы, в свою очередь, пояснили, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.
Как передал корреспондент РИА Новости с места событий, вагон электрички от столкновения разорвало пополам. На месте происшествия было видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовились с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.
"По данному факту следственными органами <…> организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.
Пострадавшие и госпитализированные
В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.
"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.
Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было.
© Sputnik Илья Питалев
Машины медиков, МЧС и полиции на месте столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
Все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево, сообщили в пригородной железнодорожной компании.
По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
По предварительным данным РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии.
"Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.
© Sputnik Илья Питалев
Оперативный штаб на месте столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
Он поручил брать на жесткий контроль "каждого пострадавшего по жизненным показаниям", отдавая приоритет людям пожилого возраста и детям.
По данным представителя Всероссийского центра медицины катастроф Игоря Радченко, на утро воскресенья в больницах оставалось 12 человек, среди которых два подростка. Один взрослый пострадавший уже выписан.
МЧС опубликовало список 12 госпитализированных, десять из них в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двух уточняется.
Пострадали два гражданина Беларуси
Пучков сообщил, что среди пострадавших при столкновении поездов есть иностранцы. "По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран", — сказал глава МЧС.
По данным МИД Беларуси, двое белорусских граждан, по предварительным данным, получили ранения при столкновении электропоезда и пассажирского состава в Москве.
Движение на перегоне восстановлено
После столкновения составов движение на перегоне железной дороги было остановлено, к 07:00 утра оно восстановилось.
Из-за ЧП по распоряжению главы МСЧ РФ были задержаны четыре железнодорожных состава, которые должны были следовать по Белорусскому направлению МЖД, они отправились позднее и по объездным магистралям — через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо в Москве.
Утром в воскресенье было возобновлено движение электропоездов.
Железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало, добавил он.
Всю ночь спасатели работали над разбором завалов, туда была направлена тяжелая техника, помощь оказала РЖД.
© Sputnik Илья Питалев
Спасатели на месте столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия были привлечены более 170 человек и около 70 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.
Центральная пригородная пассажирская компания и власти Москвы организовали компенсационные автобусные маршруты между Белорусским вокзалом и подмосковным Одинцово. По информации компании, организовано автобусное сообщение от Белорусского вокзала и станций Беговая, Фили, Кунцево-1 до Одинцово.
Компенсационные автобусы, которые по поручению мэра запустили власти Москвы, действовали до последнего пассажира и перевезли около 500 человек.
Поезд отправился в Брест
Все пассажиры, кроме госпитализированных, были эвакуированы в стационарные пункты размещения.
© Sputnik Руслан Кривобок
Сам поезд после столкновения с электричкой был отбуксирован на Белорусский вокзал. "В 01:40 пассажирский состав отцепили от локомотива и отбуксировали резервным локомотивом на Белорусский вокзал", — сообщает РЖД.
С Белорусского поезд перебазируется на Киевский вокзал столицы, откуда отправится в Брест, сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.
Пассажиров будут сопровождать медики РЖД. "Пассажиров поезда №3 будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением РЖД", — сообщила компания. В медицинской бригаде, которая будет сопровождать поезд, — два врача с необходимой медицинской укладкой, сообщили главе МЧС на совещании.
Путин поручил принять меры
Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", — сказал он. Песков добавил, что "Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации".
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов необходимую медицинскую помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди пострадавших – два гражданина Беларуси, сейчас все пострадавшие размещены в больницах Москвы, движение по участку уже восстановлено.
|
Архив (ЧП)
Комментарии