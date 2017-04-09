Пять человек стали жертвами схода лавины в канадской западной провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщила газета Vancouver Sun .

Шесть туристов в субботу ушли на гору Харви недалеко от деревни Лайонс-Бэй. Спустя некоторое время с горы сошла лавина, после чего пять из шести человек не вышли на связь. В ходе поисковой операции у подножия горы были обнаружены тела четырех человек, тело пятого туриста было найдено позже. Личные данные погибших не раскрываются.

Лайонс-Бэй находится примерно в 30 км к северо-западу от Ванкувера — крупнейшего города Британской Колумбии.