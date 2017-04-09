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Жертвами схода лавины на западе Канады стали пять человек

10.04.2017 08:00 — ЧП | Tut.by  
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Пять человек стали жертвами схода лавины в канадской западной провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщила газета Vancouver Sun.

Шесть туристов в субботу ушли на гору Харви недалеко от деревни Лайонс-Бэй. Спустя некоторое время с горы сошла лавина, после чего пять из шести человек не вышли на связь. В ходе поисковой операции у подножия горы были обнаружены тела четырех человек, тело пятого туриста было найдено позже. Личные данные погибших не раскрываются.

Лайонс-Бэй находится примерно в 30 км к северо-западу от Ванкувера — крупнейшего города Британской Колумбии.

 
 
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Личные данные погибших не раскрываются.

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