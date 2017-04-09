МИНСК, 10 апр — Sputnik. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил вооруженным силам ужесточить меры по охране границ после терактов в Танте и Александрии, унесших жизни более 40 египтян.



© REUTERS Asmaa Waguih Взрыв в церкви в Египте: погибли 30 человек

Кроме того, глава Египта поручил силам безопасности "поддерживать боеготовность, сохранять бдительность и осторожность, продолжить ужесточение мер по охране жизненно важных объектов". Ранее ас-Сиси заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Многие издания отмечают, что взрывы произошли в день, когда христиане мира отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Белорусы не пострадали

По данным СМИ, жертвами терактов стали порядка 50 человек — данные разнятся у некоторых газет.

Белорусские граждане не пострадали во время серии взрывов, которые произошли в воскресенье в египетских городах Танта и Александрия, сообщило Министерство иностранных дел Беларуси в своем аккаунте в Twitter.

"По имеющейся информации, храмы в Египте, ставшие объектами нападений, не входят в маршруты белорусских туристов, посольство отслеживает ситуацию", — говорится в сообщении.

Телеобращение президента

Государства, которые поддерживают терроризм, должны понести ответственность, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телеобращении по итогам заседания Национального совета обороны после двух терактов в египетских церквях.

"Государства, которые поддерживают терроризм, должны понести ответственность", — сказал он.

Ас-Сиси добавил, что силы безопасности активизировали свои усилия по преследованию преступников. "Народ Египта способен победить терроризм и убийц", — сказал он.

Ас-Сиси призвал СМИ ответственно относиться к освещению чрезвычайных происшествий в стране. "СМИ должны действовать ответственно, правдиво, не причинять боль людям", — отметил египетский лидер.

Реакция туристического рынка

Египетские власти изучают вероятное влияние воскресных террористических атак на туристический сектор страны, заявил глава департамента международного туризма в Комитете по развитию туризма Египта Ахмед Шукри, пишет газета "Аль-Яум ас-Сабиа".

"Последствия терактов в Танте и Александрии окажут негативное воздействие на процесс выздоровления египетского туристического сектора", — сказал Шукри. При этом, по его словам, туристическим представительствам Египта за рубежом поручено отслеживать реакцию СМИ, а также деятелей туристической отрасли на теракты в стране.

"Оценить реакцию на инцидент за рубежом можно только спустя три дня, когда ситуация будет более ясная", — сказал Шукри. По его словам, после изучения реакции на теракты как внутри страны, так и за ее пределами, будет принято решение о дальнейших действиях в этом направлении.

Турсектор Египта переживает сложный период после падения самолета с российскими туристами в конце 2015 года. Сейчас гостиницы египетских курортов заполнены не более чем на треть.

Авиасообщение с Россией

Взрывы, произведенные в египетских церквях в Вербное воскресенье, не повлияют на сроки ожидаемого возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Теракты, которые были произведены сегодня, в Вербное воскресенье, в церквях Египта, не имеют отношения к туристам и не повлияют на сроки ожидаемого возобновления авиасообщения между нашими странами. На туризм это не должно повлиять", — сказала она.