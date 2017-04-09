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МВД: минчанин подозревается в убийстве своего дяди в Ляховичах

10.04.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Выясняются обстоятельства инцидента, в котором погиб 45-летний мужчина, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Беларуси.

МВД: минчанин подозревается в убийстве своего дяди в Ляховичах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тело мужчины 1972 года рождения было обнаружено в частном доме в Ляховичах. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Как отметили в МВД, по предварительной информации, смертельную травму мужчина получил в результате ссоры в ходе употребления алкоголя со своим племянником 1988 года рождения, жителем Минска.

Также правоохранители отметили, что подозреваемый уже был ранее судим. Он задержан, ведется следствие.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, племянник в ходе ссоры на почве употребления алкоголя нанес травму своему дяде, который позже скончался.

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