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Тройное невезение: пьяный байкер без шлема доездился до лишения прав

10.04.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр — Sputnik. Мотоциклист, после того, как он перевернулся и оказался в кювете, пытался скрыться от ГАИ, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье днем на автодороге Минск — Молодечно. Мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha, не справился с управлением, после чего его байк занесло, он съехал в кювет и опрокинулся.

Как отметили в ГАИ, мужчина самостоятельно уехал с места ДТП, однако, так как он был без шлема, его заметили сотрудники ГАИ, потребовавшие мотоциклиста остановиться. Тот, увидев преследование, попытался скрыться, поехав в сторону Заславля. Однако наряду ГАИ все же удалось остановить нарушителя.

В ходе проверки выяснилось, что мотоциклист находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина не отрицал факт употребления спиртного, рассказав, что выпил после того, как совершил ДТП. Медосвидетельствование показало наличие 1,8 промилле алкоголя в крови нарушителя.

В отношении мотоциклиста были составлены протоколы по шести статьям Административного кодекса Беларуси. Мужчину лишили водительского удостоверения, мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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Сначала мужчина попал в ДТП, благополучно оставив место происшествия, потом его, ехавшего без шлема, заметил экипаж ГАИ, выяснивший, что мотоциклист был пьян.

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