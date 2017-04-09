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Жительница Крупок подозревается в совершении мошеннических действий в интернете

10.04.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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Жительница Крупок подозревается в совершении мошеннических действий в интернете

Крупским районным отделом Следственного комитета по заявлениям граждан возбужден ряд уголовных дел в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении мошеннических действий.
По данным следствия, в течение января-февраля текущего года подозреваемая, имея умысел на завладение имущества 6 граждан путем обмана, по месту жительства под различными именами размещала информацию о продаже товаров на сайте бесплатных объявлений Kufar. Заинтересованные покупатели посредством переводов как на банковскую карточку так и наложенным платежом перечисляли денежные средства, но взамен в полученной посылке не находили оплаченный товар.
Потерпевшими являются граждане из разных регионов. Некоторые из них, вскрывая коробку на почте, обнаруживали, например, вместо мобильного телефона iphone за 200 рублей, книгу или одеколон. Другие, переведя на банковскую карточку подозреваемой денежные средства за набор ножей Zepter, не получали ничего.
В рамках расследования соединенных в одно производство уголовных дел, возбужденных по признаку состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь, проводятся следственные действия с участием фигурантки, потерпевших и свидетелей. В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и собирается возместить причиненный ущерб. Женщина находится под обязательством о явке.
Будьте внимательны, покупая или заказывая товар посредством сети Интернет, особенно по ценам ниже рыночных. Это очень удобная для совершения мошеннических действий виртуальная площадка: никто из жертв не представляет, как выглядит мошенник.
Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног

 
 
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Крупским районным отделом Следственного комитета по заявлениям граждан возбужден ряд уголовных дел в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении...

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