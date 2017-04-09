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В Столинском районе 8-летний мальчик попал в реанимацию, пытаясь потушть пожар

10.04.2017 11:49 — ЧП | Tut.by  
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Восьмилетнего школьника из агрогородка Ольшаны госпитализировали в реанимационное отделение больницы с ожогами ног.

Мальчик пострадал вечером 9 апреля, когда пытался потушить пожар в блочном хозяйственном строении. Сарай принадлежит его маме. У мальчика диагностировали ожоги 1,2 А степени обеих ног — 25% тела, сообщили в областном управлении МЧС.

В результате пожара огнем повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в хозпостройке.

По одной из версий, причиной пожара стала шалость с огнем со стороны пострадавшего. Семья характеризуется благополучно, сообщил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. Ребенок находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В воскресенье произошло еще два пожара по вине несовершеннолетних. В деревне Стрельно, Ивановского района районе 7-летний мальчик случайно поджег хозяйственную постройку, а в Ганцевичах горел сарай.

 
 
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По одной из версий причиной пожара стала шалость с огнем со стороны пострадавшего.

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