Восьмилетнего школьника из агрогородка Ольшаны госпитализировали в реанимационное отделение больницы с ожогами ног.

Мальчик пострадал вечером 9 апреля, когда пытался потушить пожар в блочном хозяйственном строении. Сарай принадлежит его маме. У мальчика диагностировали ожоги 1,2 А степени обеих ног — 25% тела, сообщили в областном управлении МЧС.

В результате пожара огнем повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в хозпостройке.

По одной из версий, причиной пожара стала шалость с огнем со стороны пострадавшего. Семья характеризуется благополучно, сообщил официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. Ребенок находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В воскресенье произошло еще два пожара по вине несовершеннолетних. В деревне Стрельно, Ивановского района районе 7-летний мальчик случайно поджег хозяйственную постройку, а в Ганцевичах горел сарай.