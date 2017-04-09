МИНСК, 10 апр — Sputnik. Попытка угона транспортного средства обернулась для жителя сельчанина уголовной статьей, сообщила в понедельник пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в Волковыске. Парень, житель одной из ближайших к городу деревень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью решил угнать автомобиль, чтобы уехать в свой населенный пункт.

Увидев стоявший в безлюдном месте ВАЗ 2106 молодой человек подошел к машине и увидел, что в замке зажигания вставлены ключи. Разбив стекло водительской двери, он совершил несколько безуспешных попыток завести двигатель, после чего решил пустить машину с пригорка "накатом". Однако и после этой попытки мотор не запустился.

Неудавшийся угонщик бросил автомобиль и ушел. Как позже выяснилось, в автомобиле отсутствовал аккумулятор. Машину возвратили владельцу, а в отношении парня, который пытался совершить угон, возбудили уголовное дело.