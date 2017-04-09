С начала апреля в реках Борисовского района нашли тела двух мужчин. Они утонули после падения в воду. Подробности сообщает издание «Адзінства».

2 апреля в реке Сха в районе улицы Береговой, 49, было обнаружено тело неработающего 48-летнего борисовчанина. Мужчина утонул после падения в воду чуть выше по течению. По данному факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе Борисовской районной организации ОСВОД.

Несколькими днями позже, 5 апреля, еще один утопленник был обнаружен в Березине в районе деревни Гливин. Это был также безработный борисовчанин возрастом 36 лет, который проживал в Борисове на улице Полка Нормандия-Неман. Как оказалось, мужчина находился в розыске с 25 декабря. Он утонул во время переправы через реку, провалившись под лед.