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За неделю в реках Борисовского района утонули двое мужчин

10.04.2017 13:49 — ЧП | Tut.by  
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С начала апреля в реках Борисовского района нашли тела двух мужчин. Они утонули после падения в воду. Подробности сообщает издание «Адзінства».

2 апреля в реке Сха в районе улицы Береговой, 49, было обнаружено тело неработающего 48-летнего борисовчанина. Мужчина утонул после падения в воду чуть выше по течению. По данному факту ведется проверка, сообщили в пресс-службе Борисовской районной организации ОСВОД.

Несколькими днями позже, 5 апреля, еще один утопленник был обнаружен в Березине в районе деревни Гливин. Это был также безработный борисовчанин возрастом 36 лет, который проживал в Борисове на улице Полка Нормандия-Неман. Как оказалось, мужчина находился в розыске с 25 декабря. Он утонул во время переправы через реку, провалившись под лед.

 
 
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Оказалось, что один из мужчин утонул во время переправы через реку.

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