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Бак машины взорвался во время сварочных работ, водитель в реанимации
10.04.2017 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Мужчина попал в реанимацию после взрыва бензобака в автомобиле в деревне в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном УМЧС.
Инцидент произошел 7 апреля днем в деревне Галимщина: когда пожарные прибыли на место ЧП, горели две машины – грузовик IVECO и легковой Mercedes.
"Выяснилось, что 30-летний водитель приваривал крепление для ресиверов, в какой-то момент произошел разрыв бака, в котором находилось около сорока литров топлива", – сказали в МЧС.
По информации спасателей, на мужчине загорелась одежда, сбросить ее помог сосед. В МЧС уточнили, что водитель получил ожоги 1 и 2 степени (20% тела), сейчас он находится в реанимации Ивьевской центральной районной больницы.
Огнем были повреждены прицеп грузовика, легковушка сгорела полностью.
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Сельчанин получил ожоги 20% тела, сейчас он находится на лечении в Ивьевской ЦРБ.
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