МИНСК, 10 апр – Sputnik. Мужчина попал в реанимацию после взрыва бензобака в автомобиле в деревне в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел 7 апреля днем в деревне Галимщина: когда пожарные прибыли на место ЧП, горели две машины – грузовик IVECO и легковой Mercedes.

"Выяснилось, что 30-летний водитель приваривал крепление для ресиверов, в какой-то момент произошел разрыв бака, в котором находилось около сорока литров топлива", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, на мужчине загорелась одежда, сбросить ее помог сосед. В МЧС уточнили, что водитель получил ожоги 1 и 2 степени (20% тела), сейчас он находится в реанимации Ивьевской центральной районной больницы.

Огнем были повреждены прицеп грузовика, легковушка сгорела полностью.