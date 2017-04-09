Детская шалость привела к большой трагедии. Двухлетний мальчик задохнулся из-за воздушного шарика. Несчастный случай произошел в Гомеле вечером 7 апреля. Подробности сообщил старший помощник прокурора Гомеля Владимир Токаревский.

Злополучный шарик принесла из школы старшая 11-летняя дочь. Дети с ним играли. В какой-то момент шарик оказался в руках у двухлетнего ребенка. Малыш держал его во рту и при этом принялся прыгать на кровати. При вдохе заглотил.

Все произошло у мамы на глазах. Женщина пыталась самостоятельно оказать помощь сыну, освободить дыхательные пути, но безрезультатно. Прибывшие на место врачи скорой также не смогли спасти мальчика. Он был третьим ребенком в семье.