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Двухлетний мальчик погиб в Гомеле, проглотив воздушный шарик

10.04.2017 14:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 10 апр — Sputnik. Двухлетний ребенок выхватил из рук матери воздушный шарик, начал прыгать на кровати и на вдохе его заглотил, сообщает корреспондент Sputnik из Гомеля.

Трагический случай произошел в Новобелицком районе вечером 7 апреля. Дети игрались с воздушным шариком, который принесла из школы 11-летняя девочка. Она пыталась его надуть, но не вышло. Тогда ее сестра отправилась с ним в ванную комнату и начала наливать в шарик воду. Мама детей заметила это, и забрала игрушку. К несчастью, в этот момент из рук женщины шарик выхватил младший ребенок — двухлетний мальчик.

Ребенок прибежал в комнату и стал прыгать на кровати. Мама зашла, когда мальчик на вдохе заглотил шарик. Женщина пыталась самостоятельно освободить дыхательные пути ребенка и помочь сыну. В это время старшая дочь вызвала скорую. Врачи пытались спасти ребенка, но не удалось. Ребенок умер в карете скорой помощи. Достать шарик медики смогли только с помощью специальных инструментов.

Это третий случай детского травматизма со смертельным исходом в областном центре с начала года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Детская игра с воздушным шариком закончилась трагедией в Гомеле.

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