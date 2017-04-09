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Молодой человек в Городке расстрелял из пневматики компанию с пивом

10.04.2017 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя поселка Езерище, который из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в жителя Городка, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Витебского облисполкома.

Молодой человек в Городке расстрелял из пневматики компанию с пивом
© Flickr/ poter.simon
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По информации милиции, 24-летнему молодому человеку не понравилось то, что компания у одного из домов на улице пила пиво. 

"Он потребовал, чтобы молодые люди вылили спиртное, а когда на его призыв никто не отреагировал, достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в одного из парней", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что один из молодых людей в результате получил легкие травмы. 

По данным УВД, Городокский райотдел Следственного комитета в отношении стрелявшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Минск
 
 
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Жителю поселка Езерище не понравилось то, что компания у одного из домов на улице пила пиво.

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