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Пьяный белорус врезался в велосипедистов и легковушку в Румынии
10.04.2017 15:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси обвиняется в покушении на убийство, а также ряде других нарушений, которые он допустил в румынском городе Галац, передает издание
Инцидент произошел в минувшие выходные. 29-летний белорус за рулем фуры сбил двух велосипедистов. Полиция попыталась остановить грузовик, однако водитель проигнорировал требования правоохранителей.
В ходе погони фура под управлением белоруса протаранила еще один автомобиль, после чего полицейским удалось остановить большегруз и задержать водителя.
Медосвидетельствование показало, что водитель фуры был пьян. Как рассказал сам задержанный, у него возникли проблемы на работе, из-за чего он выпил полбутылки водки. При этом в ходе допроса он признался, что сожалеет о произошедшем.
Теперь белорусу предъявлено обвинение в покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, а также оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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Мужчина из-за проблем на работе выпил полбутылки водки и сел за руль, позже, в ходе допроса, он сказал, что сожалеет о содеянном.
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