МИНСК, 10 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси обвиняется в покушении на убийство, а также ряде других нарушений, которые он допустил в румынском городе Галац, передает издание Romania-insider в понедельник.

Инцидент произошел в минувшие выходные. 29-летний белорус за рулем фуры сбил двух велосипедистов. Полиция попыталась остановить грузовик, однако водитель проигнорировал требования правоохранителей.

В ходе погони фура под управлением белоруса протаранила еще один автомобиль, после чего полицейским удалось остановить большегруз и задержать водителя.

Медосвидетельствование показало, что водитель фуры был пьян. Как рассказал сам задержанный, у него возникли проблемы на работе, из-за чего он выпил полбутылки водки. При этом в ходе допроса он признался, что сожалеет о произошедшем.

Теперь белорусу предъявлено обвинение в покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, а также оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.