МИНСК, 10 апр – Sputnik. Прихожан Свято-Никольского храма в Бобруйске эвакуировали из-за подозрительного пакета, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент в райцентре произошел днем накануне, когда граждане собрались на службу на Вербное воскресенье.

"Примерно в 12:00 часов внимание одного из сотрудников милиции привлек бесхозный пакет с коробкой внутри, стоявший у входа в церковь", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что на место была вызвана саперно-пиротехническая группа, а из церкви эвакуировали 80 человек.

По данным УВД, в коробке нашли икону, которую впоследствии передали в храм.