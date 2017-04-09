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Верующих эвакуировали из храма в Бобруйске из-за подозрительной иконы
10.04.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Прихожан Свято-Никольского храма в Бобруйске эвакуировали из-за подозрительного пакета, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент в райцентре произошел днем накануне, когда граждане собрались на службу на Вербное воскресенье.
"Примерно в 12:00 часов внимание одного из сотрудников милиции привлек бесхозный пакет с коробкой внутри, стоявший у входа в церковь", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что на место была вызвана саперно-пиротехническая группа, а из церкви эвакуировали 80 человек.
По данным УВД, в коробке нашли икону, которую впоследствии передали в храм.
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Бесхозную икону, владельца которой милиции установить не удалось, передали в храм.
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Архив (ЧП)
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