МИНСК, 10 апр — Sputnik. Грубейшее нарушение скоростного режима зафиксировали сотрудники ГАИ на 230-м километре дороги М1 Брест — Минск — граница РФ, сообщили в Госавтоинспекции Брестской области.



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Вечером 9 апреля с помощью прибора фото(видео)-фиксации инспекторы зафиксировали превышение скорости у мотоцикла Honda Africa на 44 км/ч. Информацию о нарушении мгновенно передали патрулю ДПС, который находился через несколько километров на автомобиле специального назначения. "Лихачом" был 31-летний житель Минска, его оперативно остановили.

"За рулем мотоцикла оказался минчанин, который возвращался из Бреста после отдыха с друзьями", — рассказали в ГАИ.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, у молодого человека было зафиксировано состояние алкогольного опьянения 0,6 промилле.

В отношении гонщика составлены административные материалы по ч.3 ст.18.13 и ч.1 ст.18.16, отметили в Госавтоинспекции. Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на три года и денежный штраф в размере до 100 базовых величин.