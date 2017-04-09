В Вербное воскресенье из Свято-Никольского храма в Бобруйске эвакуировали 80 человек. Территорию храма оцепили из-за подозрительного пакета с коробкой внутри, который заметил дежуривший милиционер, сообщили в УВД Могоблисполкома .





Подозрительный пакет стоял у входа в церковь. Около 12.00 его заметил милиционер. На место выехали саперы, служащих храма и посетителей эвакуировали на безопасное расстояние. Автомобильное движение не перекрывалось.

В течение примерно 50 минут саперы выяснили, что в коробке находится икона. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Владельца пакета не установили.





Икону передали в храм. Там пояснили, что такие случаи были и ранее: люди оставляли иконы у входа в храм, пожелав оставаться неизвестными.