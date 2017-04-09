﻿ В Бобруйске из храма эвакуировали 80 человек из-за подозрительной коробки с иконой. 21.by
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В Бобруйске из храма эвакуировали 80 человек из-за подозрительной коробки с иконой

10.04.2017 16:15 — ЧП | Tut.by  
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В Вербное воскресенье из Свято-Никольского храма в Бобруйске эвакуировали 80 человек. Территорию храма оцепили из-за подозрительного пакета с коробкой внутри, который заметил дежуривший милиционер, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Подозрительный пакет стоял у входа в церковь. Около 12.00 его заметил милиционер. На место выехали саперы, служащих храма и посетителей эвакуировали на безопасное расстояние. Автомобильное движение не перекрывалось.

В течение примерно 50 минут саперы выяснили, что в коробке находится икона. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Владельца пакета не установили.


Икону передали в храм. Там пояснили, что такие случаи были и ранее: люди оставляли иконы у входа в храм, пожелав оставаться неизвестными.

 
 
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Полагают, что кто-то анонимно таким образом подарил икону церкви.

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