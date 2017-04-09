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Милиция нашла уличного убийцу из Гатово
10.04.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве на улице жителя поселка Гатово, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.
Убийство в поселке под Минском произошло поздно вечером 2 апреля: между мужчиной и группой молодых людей произошел конфликт, переросший в поножовщину – от полученных ранений один из парней получил удар ножом и скончался.
"Вчера днем задержан мужчина, которого разыскивали за причинение смертельного ножевого ранения молодому человеку", – сказали в УВД.
По информации милиции, задержанный – 48-летний местный житель, который ранее ни разу не привлекался к административной и к уголовной ответственности.
Сейчас оперативники совместно с работниками Минского районного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания.
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Подозреваемым является местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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