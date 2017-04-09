МИНСК, 10 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве на улице жителя поселка Гатово, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Убийство в поселке под Минском произошло поздно вечером 2 апреля: между мужчиной и группой молодых людей произошел конфликт, переросший в поножовщину – от полученных ранений один из парней получил удар ножом и скончался.

"Вчера днем задержан мужчина, которого разыскивали за причинение смертельного ножевого ранения молодому человеку", – сказали в УВД.

По информации милиции, задержанный – 48-летний местный житель, который ранее ни разу не привлекался к административной и к уголовной ответственности.

Сейчас оперативники совместно с работниками Минского районного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания.