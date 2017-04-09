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Житель Городокского района выстрелил из пневматики в парня, когда тот отказался вылить пиво
Житель поселка Езерище Городокского района четыре раза выстрелил из пневматического пистолета в молодого парня. Подробности
Конфликт между молодыми людьми произошел в Городке. Недавно вернувшийся из армии 24-летний житель поселка Езерище проходил мимо компании, которая пила пиво. Парень потребовал, чтобы молодые люди вылили спиртное. Однако на его призыв никто не отреагировал. Тогда он достал пневматический пистолет и четыре раза выстрелил в одного из парней.
21-летний житель Городка получил незначительные травмы, однако помощь медиков ему понадобилась.
Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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21-летний житель Городка получил незначительные травмы, однако помощь медиков ему понадобилась.
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Архив (ЧП)
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