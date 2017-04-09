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Автомобиль Audi сбил школьницу во дворе в Гродно
10.04.2017 18:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Школьница пострадала в Гродно в результате наезда автомобиля на дворовой территории, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла в полдень субботу 8 апреля в одном из дворов Индурсткого шоссе.
"По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем Audi и двигаясь по стоянке дома № 4/1, совершил наезд на малолетнюю жительницу города", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
По информации ГАИ, в результате школьница получила перелом ноги и была доставлена Гродненскую клиническую больницу скорой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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Девочка неожиданно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
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