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Проглотивший шарик ребенок умер в нескольких кварталах от больницы
10.04.2017 20:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Проглотивший воздушный шарик ребенок умер всего в нескольких кварталах от больницы в Гомеле, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik Наталья Селиверстова
"По предварительной информации, смерть наступила из-за механической асфиксии. При вскрытии были установлены асфиксические признаки", – рассказал в эфире ОНТ начальник управления по Гомельской области государственной службы медицинских судебных экспертиз Дмитрий Иваньков.
Для определения точной причины смерти мальчика назначены дополнительные экспертизы.
Как уточнили в эфире телеканала, от дома ребенка до больницы всего три квартала. Медики боролись за жизнь мальчика, однако он умер в машине скорой.
Как ранее сообщал Sputnik, это уже третий случай детского травматизма со смертельным исходом в Гомеле с начала текущего года.
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Согласно предварительной информации, мальчик скончался от механической асфиксии, однако назначены дополнительные проверки.
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