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Проглотивший шарик ребенок умер в нескольких кварталах от больницы

10.04.2017 20:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Проглотивший воздушный шарик ребенок умер всего в нескольких кварталах от больницы в Гомеле, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.

Проглотивший шарик ребенок умер в нескольких кварталах от больницы
© Sputnik Наталья Селиверстова
Двухлетний мальчик погиб в Гомеле, проглотив воздушный шарик

Трагедия произошла в Новобелицком районе вечером в пятницу 7 апреля: воздушный шарик принесла домой из школы 11-летняя девочка, дети играли с ним и в какой-то момент двухлетний мальчик взял шарик в рот, стал прыгать на кровати и проглотил его. Мать ребенка не смогла самостоятельно достать инородный предмет и вызвала скорую.

"По предварительной информации, смерть наступила из-за механической асфиксии. При вскрытии были установлены асфиксические признаки", – рассказал в эфире ОНТ начальник управления по Гомельской области государственной службы медицинских судебных экспертиз Дмитрий Иваньков.

Для определения точной причины смерти мальчика назначены дополнительные экспертизы.

Как уточнили в эфире телеканала, от дома ребенка до больницы всего три квартала. Медики боролись за жизнь мальчика, однако он умер в машине скорой.

Как ранее сообщал Sputnik, это уже третий случай детского травматизма со смертельным исходом в Гомеле с начала текущего года.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Согласно предварительной информации, мальчик скончался от механической асфиксии, однако назначены дополнительные проверки.

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