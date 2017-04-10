МИНСК, 10 апр – Sputnik. Проглотивший воздушный шарик ребенок умер всего в нескольких кварталах от больницы в Гомеле, сообщили в понедельник в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik Наталья Селиверстова Двухлетний мальчик погиб в Гомеле, проглотив воздушный шарик

Трагедия произошла в Новобелицком районе вечером в пятницу 7 апреля : воздушный шарик принесла домой из школы 11-летняя девочка, дети играли с ним и в какой-то момент двухлетний мальчик взял шарик в рот, стал прыгать на кровати и проглотил его. Мать ребенка не смогла самостоятельно достать инородный предмет и вызвала скорую.

"По предварительной информации, смерть наступила из-за механической асфиксии. При вскрытии были установлены асфиксические признаки", – рассказал в эфире ОНТ начальник управления по Гомельской области государственной службы медицинских судебных экспертиз Дмитрий Иваньков.

Для определения точной причины смерти мальчика назначены дополнительные экспертизы.

Как уточнили в эфире телеканала, от дома ребенка до больницы всего три квартала. Медики боролись за жизнь мальчика, однако он умер в машине скорой.

Как ранее сообщал Sputnik, это уже третий случай детского травматизма со смертельным исходом в Гомеле с начала текущего года.