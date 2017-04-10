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BMW врезался в дерево на М1: пострадал пассажир машины
10.04.2017 20:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля BMW пострадал в результате ДТП в Брестской области – машина вылетела в кювет с трассы и врезалась в придорожное дерево, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло на 149-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации.
"По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в левый по ходу движению кювет, где совершил наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.
В аварии ранения получил пассажир – 31-летний житель деревни Бусяж, который находился на переднем сидении. Мужчина был с травмами госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудниками ГАИ по факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла из-за того, что водитель машины не справился с управлением на дороге.
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