МИНСК, 10 апр – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля BMW пострадал в результате ДТП в Брестской области – машина вылетела в кювет с трассы и врезалась в придорожное дерево, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



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ДТП произошло на 149-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации.

"По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в левый по ходу движению кювет, где совершил наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.

В аварии ранения получил пассажир – 31-летний житель деревни Бусяж, который находился на переднем сидении. Мужчина был с травмами госпитализирован в Ивацевичскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудниками ГАИ по факту аварии проводится проверка.