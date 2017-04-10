МИНСК, 10 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ были вынуждены использовать наручники, чтобы доставить в отделение в Бресте нетрезвую автолюбительницу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



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Женщину задержали накануне около 22:00 на улице Лейтенанта Акимочкина после звонка очевидцев, которые рассказали о пьяном водителе за рулем Volkswagen Polo.

"Неадекватное и агрессивное поведение женщины с инспекторами вынудили последних использовать наручники и доставить дебоширку в районный отдел милиции", – сказали в ГАИ.

Впоследствии было установлено, что 39-летняя брестчанка управляла автомобилем, не имея удостоверения. При этом ее в 2013 году уже лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения.

По данным ГАИ, результаты освидетельствования показали, что женщина была пьяна – в ее крови было 2,2 промилле алкоголя. В отношении автоледи инспекторы составили четыре протокола.