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Агрессивная автоледи задержана в Бресте: ГАИ использовала наручники
10.04.2017 20:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр – Sputnik. Сотрудники ГАИ были вынуждены использовать наручники, чтобы доставить в отделение в Бресте нетрезвую автолюбительницу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщину задержали накануне около 22:00 на улице Лейтенанта Акимочкина после звонка очевидцев, которые рассказали о пьяном водителе за рулем Volkswagen Polo.
"Неадекватное и агрессивное поведение женщины с инспекторами вынудили последних использовать наручники и доставить дебоширку в районный отдел милиции", – сказали в ГАИ.
Впоследствии было установлено, что 39-летняя брестчанка управляла автомобилем, не имея удостоверения. При этом ее в 2013 году уже лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения.
По данным ГАИ, результаты освидетельствования показали, что женщина была пьяна – в ее крови было 2,2 промилле алкоголя. В отношении автоледи инспекторы составили четыре протокола.
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Брестчанка управляла автомобилем, не имея удостоверения. При этом ее в 2013 году уже лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения.
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