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В витебской квартире горела сауна. Хозяин в больнице

11.04.2017 08:21 — ЧП | Tut.by  
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В квартире на улице Чехова в Витебске горела сауна. Пожар произошел в шестом часу утра 10 апреля, сообщает МЧС.

Сауна расположена в ванной комнате квартиры, которая принадлежит 52-летнему индивидуальному предпринимателю. Огонь уничтожил в помещении обшивку, закоптил стены и потолок.

Хозяин квартиры с ожогами дыхательных путей 1−3-й степеней госпитализирован.

Причину пожара устанавливают.

 
Теги: Витебск
 
 
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В квартире на улице Чехова в Витебске горела сауна. Пожар произошел в шестом часу утра 10 апреля.

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