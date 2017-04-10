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В витебской квартире горела сауна. Хозяин в больнице
В квартире на улице Чехова в Витебске горела сауна. Пожар произошел в шестом часу утра 10 апреля,
Сауна расположена в ванной комнате квартиры, которая принадлежит 52-летнему индивидуальному предпринимателю. Огонь уничтожил в помещении обшивку, закоптил стены и потолок.
Хозяин квартиры с ожогами дыхательных путей 1−3-й степеней госпитализирован.
Причину пожара устанавливают.
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В квартире на улице Чехова в Витебске горела сауна. Пожар произошел в шестом часу утра 10 апреля.
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