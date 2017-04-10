В Дубровенском районе витебские таможенники изъяли партию бытовой электроники и женской одежды без документов, сообщает Государственный таможенный комитет.



Фото: пресс-служба Витебской таможни

Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни приостановили движение автомобиля МАН, который ехал в Россию. Согласно сопроводительным документам, в автомобиле находились панели декоративные деревянные и паркетная доска.

Но при осмотре грузового отсека таможенники обнаружили фотообъективы, игровые приставки, моноблоки, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, а также 13,4 тысячи женских блузок.

Водитель не смог представить документы на перевозимый груз. Стоимость товаров составляет более 80 тысяч рублей.

Начат административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП (Нарушение правил торговли и оказания услуг населению).