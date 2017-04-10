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Витебчанин чуть не сгорел при пожаре самодельной сауны в квартире
11.04.2017 08:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Житель Витебска был госпитализирован после пожара, произошедшего в сауне, расположенной в ванной комнате квартиры, сообщили Sputnik в пресс-службе Витебского областного УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Возгорание произошло накануне в одном из домов на улице Чехова областного центра.
"Индивидуальный предприниматель с ожогами дыхательных путей 1-3 степени госпитализирован в учреждение здравоохранения", – сказали в МЧС.
По данным спасателей, в ванной комнате сгорела обшивка, были закопчены стены и полоток.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.
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Мужчина с ожогами дыхательных путей 1-3 степени был доставлен в учреждение здравоохранения.
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