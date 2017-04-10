МИНСК, 11 апр – Sputnik. Житель Витебска был госпитализирован после пожара, произошедшего в сауне, расположенной в ванной комнате квартиры, сообщили Sputnik в пресс-службе Витебского областного УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Бак машины взорвался во время сварочных работ, водитель в реанимации

Возгорание произошло накануне в одном из домов на улице Чехова областного центра.

"Индивидуальный предприниматель с ожогами дыхательных путей 1-3 степени госпитализирован в учреждение здравоохранения", – сказали в МЧС.

По данным спасателей, в ванной комнате сгорела обшивка, были закопчены стены и полоток.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.