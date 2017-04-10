МИНСК, 11 апр – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Поставах неработающую женщину, которая тонула в реке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.



© Pixabay Рыбак в Лидском районе спас тонущую в реке девочку

Инцидент в райцентре произошел накануне вечером в районе улицы Заречной.

"В 19:09 поступило сообщение о тонущем человеке в реке Мяделка, работниками МЧС была спасена гражданка 1971 года рождения", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что неработающая женщина с общим переохлаждением организма была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в местную больницу.