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Сотрудники МЧС спасли в Поставах тонущую в реке женщину
11.04.2017 08:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Поставах неработающую женщину, которая тонула в реке, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
Инцидент в райцентре произошел накануне вечером в районе улицы Заречной.
"В 19:09 поступило сообщение о тонущем человеке в реке Мяделка, работниками МЧС была спасена гражданка 1971 года рождения", – сказали в управлении.
Там также сообщили, что неработающая женщина с общим переохлаждением организма была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в местную больницу.
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Женщина с общим переохлаждением организма была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в местную больницу.
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