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Стрельба в школе Калифорнии: погибли три человека
11.04.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр – Sputnik. Три человека погибли в американском городе Сан-Бернардино в результате стрельбы в начальной школе, сообщили СМИ со ссылкой на полицию штата Калифорния.
© REUTERS Larry Downing
Погибшие – учительница и мужчина, открывший стрельбу. Один из учащихся, который был ранен, скончался в больнице, еще один ребенок в настоящее время находится в учреждении здравоохранения. Известно, что стрелявший покончил с собой и являлся мужем убитой женщины.
Полиция полагает, что дети получили ранения случайно, когда мужчина начал в классе стрелять.
В США начальную школу посещают дети с 5 по 12 лет, с подготовительного по пятый класс включительно.
Город Сан-Бернардино стал известен после теракта, произошедшего в декабре 2015 года, когда
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Полиция полагает, что дети получили ранения случайно, когда мужчина начал в классе стрелять.
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