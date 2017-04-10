МИНСК, 11 апр – Sputnik. Три человека погибли в американском городе Сан-Бернардино в результате стрельбы в начальной школе, сообщили СМИ со ссылкой на полицию штата Калифорния.



© REUTERS Larry Downing Полиция открыла стрельбу в Вашингтоне возле Капитолия

Погибшие – учительница и мужчина, открывший стрельбу. Один из учащихся, который был ранен, скончался в больнице, еще один ребенок в настоящее время находится в учреждении здравоохранения. Известно, что стрелявший покончил с собой и являлся мужем убитой женщины.

Полиция полагает, что дети получили ранения случайно, когда мужчина начал в классе стрелять.

В США начальную школу посещают дети с 5 по 12 лет, с подготовительного по пятый класс включительно.

Город Сан-Бернардино стал известен после теракта, произошедшего в декабре 2015 года, когда семейная пара радикалов-исламистов расстреляла 14 человек .