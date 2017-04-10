МИНСК, 11 апр – Sputnik. Мотоциклист погиб в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома BMW врезался в дерево на М1: пострадал пассажир машины

Авария произошла накануне около 21:30 возле развязки с улицей Мазурова в столичном микрорайоне Сухарево.

"Погиб мотоциклист 1983 года рождения. Выясняются обстоятельства произошедшего", – сказал Климович.

По его словам, на месте аварии работали следователи УСК по Минску, а также эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси", – уточнил собеседник Sputnik.

В УСК обратились к водителям, которые стали очевидцами произошедшего, с просьбой сообщить известную им информацию или предоставить записи с видеорегистраторов следователям.