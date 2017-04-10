МИНСК, 11 апр – Sputnik. Мотоциклист, погибший в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге, является жителем Дзержинска, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Фото: СК Беларуси Байкер на Suzuki насмерть разбился на МКАД

Авария произошла накануне вечером на развязке МКАД – улица Мазурова, в микрорайоне Сухарево.

По информации МВД, погибший 34-летний мужчина является жителем Дзержинска.

В ведомстве уточнили, что смертельные травмы байкер получил в результате столкновения с металлическим разделительным ограждением на МКАД. По предварительной информации, мужчина во время движения на мотоцикле Suzuki не справился с его управлением, предположительно, он пытался уйти от столкновения с неустановленным легковым автомобилем.

Как ранее сообщили Sputnik в УСК по Минску, на месте ДТП работали следователи Следственного комитета, а также работники Госкомитета судебных экспертиз. В настоящее время правоохранители ищут водителей, ставших свидетелями аварии, чтобы установить все обстоятельства гибели мотоциклиста.