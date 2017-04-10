МИНСК, 11 апр – Sputnik. Пешеход погиб в Гомельском районе под колесами легкового автомобиля, которым управляла женщина, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 16:45 на автодороге Гомель – Хутор.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz С220, не уступила дорогу и совершила наезд на 26-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по данному факту проверку.