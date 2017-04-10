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Женщина на Mercedes насмерть сбила пешехода в Гомеле

11.04.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Пешеход погиб в Гомельском районе под колесами легкового автомобиля, которым управляла женщина, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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© Вечерний Гродно / YouTube
Опубликовано видео столкновения байкера с Peugeot в Гродно

Авария произошла накануне около 16:45 на автодороге Гомель – Хутор.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz С220, не уступила дорогу и совершила наезд на 26-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по данному факту проверку.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Мужчина, переходивший дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончался на месте.

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