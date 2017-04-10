МИНСК, 11 апр – Sputnik. Крупнейшую с начала текущего года партию спайсов изъяли витебские милиционеры у двоих жителей Гомельской области, сообщили Sputnik во вторник в УВД Витебского облисполкома.

В Витебске молодые люди снимали квартиру, в которой хранили опасные психотропы – более 168 граммов спайса.

"Примерная стоимость изъятого на черном рынке составляет более 16 тысяч рублей. По предварительной информации, помимо хранения молодые люди активно занимались распространением закладок с готовыми "миксами", – уточнили в управлении.

Собеседники Sputnik рассказали, что только в Витебске были найдены более 50 тайников с наркотиками.

По факту в отношении молодых людей Витебским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Наркодилерам в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до 13 лет.