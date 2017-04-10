В центре Киева, на улице Владимирской, 4, около часа ночи произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал «Громадське».

Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, там размещены рестораны и банк. Без стекла остались и автомобили, припаркованные рядом.

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Как пишет 112.ua , столичная полиция начала расследование по факту взрыва.

«Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы», — написала в Facebook начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники на месте взрыва обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства. Они отправлены на экспертизу.