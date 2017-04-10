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Белорус погиб в Ленинградской области, выпав из кабины башенного крана

11.04.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Гражданин Беларуси погиб на строительной площадке в Ленинградской области, выпав из кабины башенного крана, сообщил интернет-журнал "Строительство" со ссылкой на областное ГУ МВД России.

Белорус погиб в Ленинградской области, выпав из кабины башенного кранаГомеле здание" title="Обрушившееся в Гомеле здание" class="">
© Фото: СК Беларуси
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Инцидент на стройплощадке в деревне Лаврики (Всеволожский район) произошел 10 апреля около 16:30.

Сообщается, что машинист башенного крана, 52-летний житель Баранович, выпал из кабины с высоты 48 метров. Мужчина скончался на месте.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть рабочего из Беларуси.

Как пишет издание, причиной гибели мужчины могла стать его неосторожность – крановщик выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Причиной гибели мужчины могла стать его неосторожность – крановщик выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны.

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