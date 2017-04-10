МИНСК, 11 апр – Sputnik. Гражданин Беларуси погиб на строительной площадке в Ленинградской области, выпав из кабины башенного крана, сообщил интернет-журнал " Строительство " со ссылкой на областное ГУ МВД России.

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Гомеле здание" title="Обрушившееся в Гомеле здание" class=""> © Фото: СК Беларуси Гибель рабочего под завалами здания в Гомеле: судить будут мастера

Инцидент на стройплощадке в деревне Лаврики (Всеволожский район) произошел 10 апреля около 16:30.

Сообщается, что машинист башенного крана, 52-летний житель Баранович, выпал из кабины с высоты 48 метров. Мужчина скончался на месте.

Прибывшая на место ЧП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть рабочего из Беларуси.

Как пишет издание, причиной гибели мужчины могла стать его неосторожность – крановщик выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны.