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В Ленинградской области на стройке погиб крановщик из Беларуси

11.04.2017 14:01 — ЧП | Tut.by  
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В Ленинградской области на стройке разбился крановщик из Беларуси. ЧП случилось 10 апреля.

Как сообщает Строительство.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ, ЧП случилось 10 апреля около 16.30 по минскому времени в деревне Лаврики, на строительстве объекта для АОЗТ «Ручьи».

52-летний крановщик упал в шахту крана с высоты 48-метров. По одной из версий, причиной трагедии стало то, что по непонятной пока причине он решил протереть стекла кабины с внешней стороны и упал.

Вызванные его коллегами врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Сообщается, что погибшему через 3 дня должно было исполниться 53 года. Он из города Барановичи. На этой стройке он работал с осени прошлого года.  

 
 
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Сообщается, что погибшему через 3 дня должно было исполниться 53 года. Он из города Барановичи. На этой стройке он работал с осени прошлого года

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