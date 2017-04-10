В Ленинградской области на стройке разбился крановщик из Беларуси. ЧП случилось 10 апреля.

Как сообщает Строительство.RU со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ, ЧП случилось 10 апреля около 16.30 по минскому времени в деревне Лаврики, на строительстве объекта для АОЗТ «Ручьи».

52-летний крановщик упал в шахту крана с высоты 48-метров. По одной из версий, причиной трагедии стало то, что по непонятной пока причине он решил протереть стекла кабины с внешней стороны и упал.

Вызванные его коллегами врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Сообщается, что погибшему через 3 дня должно было исполниться 53 года. Он из города Барановичи. На этой стройке он работал с осени прошлого года.