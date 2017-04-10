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В Ленинградской области на стройке погиб крановщик из Беларуси
В Ленинградской области на стройке разбился крановщик из Беларуси. ЧП случилось 10 апреля.
Как сообщает
52-летний крановщик упал в шахту крана с высоты 48-метров. По одной из версий, причиной трагедии стало то, что по непонятной пока причине он решил протереть стекла кабины с внешней стороны и упал.
Вызванные его коллегами врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Сообщается, что погибшему через 3 дня должно было исполниться 53 года. Он из города Барановичи. На этой стройке он работал с осени прошлого года.
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Сообщается, что погибшему через 3 дня должно было исполниться 53 года. Он из города Барановичи. На этой стройке он работал с осени прошлого года
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