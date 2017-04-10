МИНСК, 11 апр – Sputnik. Прицеп грузового автомобиля МАЗ с бревнами перевернулся в Витебске, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Авария произошла утром во вторник на Бешенковичском шоссе в Первомайском районе областного центра.

Как сообщают очевидцы аварии, прицеп лесовоза, груженый бревнами, перевернулся во время выполнения машиной маневра поворота.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.