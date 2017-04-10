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Фотофакт: прицеп лесовоза перевернулся в Витебске

11.04.2017 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Прицеп грузового автомобиля МАЗ с бревнами перевернулся в Витебске, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Авария произошла утром во вторник на Бешенковичском шоссе в Первомайском районе областного центра.

Как сообщают очевидцы аварии, прицеп лесовоза, груженый бревнами, перевернулся во время выполнения машиной маневра поворота.

Фотофакт: прицеп лесовоза перевернулся в Витебске
© Фото: Это Витебск, детка! / ВК
Перевернувшийся прицеп лесовоза

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

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