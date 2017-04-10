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Двое российских военных погибли в Сирии
11.04.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Двое российских солдат-контрактников погибли в результате нападения боевиков в Сирии, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Как рассказали в российском ведомстве, российские военнослужащие находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки. На них и российского военного советника группа боевиков обрушила минометный обстрел.
© REUTERS Khalil Ashawi
"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — сообщили в Минобороны РФ.
Силовое ведомство добавило, что командованием военнослужащие были представлены к государственным наградам.
На данный момент Минобороны РФ официально признало гибель порядка российских военнослужащих за время военной кампании в Сирии.
Известно, что один из погибших — уроженец Оренбургской области Игорь Завидный. Ему было 34 года. Погибшего военнослужащего похоронят со всеми почестями на родине 13 апреля. Имя второго солдата пока не называется.
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Военнослужащие погибли в результате минометного удара боевиков-экстремистов.
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