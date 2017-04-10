﻿ Двое российских военных погибли в Сирии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое российских военных погибли в Сирии

11.04.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Двое российских солдат-контрактников погибли в результате нападения боевиков в Сирии, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Как рассказали в российском ведомстве, российские военнослужащие находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки. На них и российского военного советника группа боевиков обрушила минометный обстрел.

Двое российских военных погибли в Сирии
© REUTERS Khalil Ashawi
Посол Сирии в РФ: Турция создает новые террористические группировки

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — сообщили в Минобороны РФ.

Силовое ведомство добавило, что командованием военнослужащие были представлены к государственным наградам.

На данный момент Минобороны РФ официально признало гибель порядка российских военнослужащих за время военной кампании в Сирии.

Известно, что один из погибших — уроженец Оренбургской области Игорь Завидный. Ему было 34 года. Погибшего военнослужащего похоронят со всеми почестями на родине 13 апреля. Имя второго солдата пока не называется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащие погибли в результате минометного удара боевиков-экстремистов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ленинградской области на стройке погиб крановщик из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика