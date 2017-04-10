МИНСК, 11 апр — Sputnik. Двое российских солдат-контрактников погибли в результате нападения боевиков в Сирии, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Как рассказали в российском ведомстве, российские военнослужащие находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки. На них и российского военного советника группа боевиков обрушила минометный обстрел.



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"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", — сообщили в Минобороны РФ.

Силовое ведомство добавило, что командованием военнослужащие были представлены к государственным наградам.

На данный момент Минобороны РФ официально признало гибель порядка российских военнослужащих за время военной кампании в Сирии.

Известно, что один из погибших — уроженец Оренбургской области Игорь Завидный. Ему было 34 года. Погибшего военнослужащего похоронят со всеми почестями на родине 13 апреля. Имя второго солдата пока не называется.