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На строительстве церковного корпуса в Минске погиб рабочий

11.04.2017 17:10 — ЧП | Tut.by  
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На строительной площадке по улице Кропоткина в Минске погиб рабочий. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в управлении Следственного комитета по Минску.


Фото читательницы TUT.BY Ольги Плюта

На улице Кропоткина возводят церковное здание. Во второй половине дня с лесов на уровне 5 этажа упал рабочий. Мужчине было 47 лет.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего, который погиб в результате падения с высоты на строительном объекте. На месте работают следователи, опрашиваются очевидцы. Назначен ряд экспертиз», — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

 
Теги: Минск
 
 
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