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Рабочий погиб на строительстве церковного корпуса в Минске
11.04.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Рабочий погиб на строительной площадке по улице Кропоткина в белорусской столице, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
Трагедия произошла во второй половине дня вторника: со строительных конструкций на уровне пятого этажа упал рабочий 47 лет.
"По факту смерти рабочего, который погиб в результате падения с высоты на строительном объекте, проводится проверка. На месте работают следователи, опрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз", — рассказал Sputnik Климович.
На Кропоткина возводится новый корпус церкви святой равноапостольной Марии Магдалины. Объект располагается за центральным зданием храма и хлебозаводом.
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Инцидент произошел во вторник во второй половине дня: мужчина упал с лесов на уровне пятого этажа.
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