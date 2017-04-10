МИНСК, 11 апр — Sputnik. Рабочий погиб на строительной площадке по улице Кропоткина в белорусской столице, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Трагедия произошла во второй половине дня вторника: со строительных конструкций на уровне пятого этажа упал рабочий 47 лет.

"По факту смерти рабочего, который погиб в результате падения с высоты на строительном объекте, проводится проверка. На месте работают следователи, опрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз", — рассказал Sputnik Климович.

На Кропоткина возводится новый корпус церкви святой равноапостольной Марии Магдалины. Объект располагается за центральным зданием храма и хлебозаводом.