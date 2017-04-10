﻿ В Гомеле из-за кастрюли с драниками перекрыли проспект Ленина и вызвали саперов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле из-за кастрюли с драниками перекрыли проспект Ленина и вызвали саперов

11.04.2017 17:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Информация о подозрительной бесхозной сумке в салоне троллейбуса № 5 поступила милиционерам 11 апреля в 16.12. Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов сообщил подробности.

Сотрудники Центрального РОВД прибыли на место вызова — троллейбус в это время находился на проспекте Ленина. Эвакуировать пассажиров уже не понадобилось, поскольку они покинули транспорт ранее. Сотрудники ГАИ перекрыли одну из полос проезжей части. Саперно-пиротехническая группа ВЧ 55−25 произвела осмотр сумки. Ко всеобщей радости, в ней оказалась кастрюля с драниками.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о подозрительной бесхозной сумке в салоне троллейбуса № 5 поступила в дежурную часть УВД сегодня в 16.12.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рабочий погиб на строительстве церковного корпуса в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика