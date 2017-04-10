Информация о подозрительной бесхозной сумке в салоне троллейбуса № 5 поступила милиционерам 11 апреля в 16.12. Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов сообщил подробности.

Сотрудники Центрального РОВД прибыли на место вызова — троллейбус в это время находился на проспекте Ленина. Эвакуировать пассажиров уже не понадобилось, поскольку они покинули транспорт ранее. Сотрудники ГАИ перекрыли одну из полос проезжей части. Саперно-пиротехническая группа ВЧ 55−25 произвела осмотр сумки. Ко всеобщей радости, в ней оказалась кастрюля с драниками.