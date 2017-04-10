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КГБ задержал начальника ГУПР Мингорисполкома и еще 9 должностных лиц
11.04.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц задержаны за противоправную деятельность, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси.
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц задержаны...
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