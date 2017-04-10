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КГБ задержал начальника ГУПР Мингорисполкома и еще 9 должностных лиц

11.04.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц задержаны за противоправную деятельность, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси.

КГБ задержал начальника ГУПР Мингорисполкома и еще 9 должностных лиц
© Sputnik Василий Мельниченко
КГБ вскрыл коррупционную схему на "Ивацевичдреве", директор задержан

По информации правоохранительных органов, должностные лица были задержаны в рамках противодействия коррупционным проявлениям.

"Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями", — рассказали в КГБ.

Там отметили, что в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

КГБ продолжает расследование в рамках уголовных дел, выявляются иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Данные лица подозреваются в получении взяток в крупных размерах, возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

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