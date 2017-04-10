МИНСК, 11 апр — Sputnik. Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц задержаны за противоправную деятельность, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Комитета госбезопасности Беларуси.



© Sputnik Василий Мельниченко КГБ вскрыл коррупционную схему на "Ивацевичдреве", директор задержан

По информации правоохранительных органов, должностные лица были задержаны в рамках противодействия коррупционным проявлениям.

"Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями", — рассказали в КГБ.

Там отметили, что в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

КГБ продолжает расследование в рамках уголовных дел, выявляются иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.