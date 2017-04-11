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Житель Ляховичского района отравился весенними грибами

11.04.2017 — ЧП | Ляхавiцкi веснiк  
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Житель Ляховичского района отравился весенними грибами
Случай отравления весенними грибами зарегистрирован в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Жертвой сморчков стал 54-летний житель Ляховичского района, который на днях был госпитализирован в реанимационное отделение Ляховичской центральной районной больницы. Хотя в диагнозе “острое отравление грибами” стоял знак вопроса, все характерные симптомы у больного присутствовали: тошнота, диарея, рвота, озноб.

По словам мужчины, накануне он употреблял в пищу сморчки. При этом их предварительно вымочил, проварил в течение полутора часов и обжарил. “Проводится лечение больного, его состояние удовлетворительное”, – рассказали в центре.

Как отметила заведующая отделением гигиены питания ОЦГЭиОЗ Галина Дуль, обычно сморчки и строчки появляются в апреле-мае. К отравлению приводит незнание видового состава грибов, нарушение технологии их приготовления и условий хранения.

Как правило, возрастную структуру пострадавших от отравления весенними грибами составляют люди от 22 до 44 лет. В 2016 году в области зарегистрировано три случая отравления весенними грибами (сморчками и строчками), в том числе два в Бресте и один в Барановичах.

Пострадавшие употребляли в пищу жареные сморчки и строчки, в одном случае грибы были предварительно не отварены. Согласно утвержденным Минздравом санитарным нормам и правилам, строчок обыкновенный внесен в перечень ядовитых и несъедобных грибов. Сморчок обыкновенный и конический считаются съедобными грибами, разрешенными к заготовке и переработке. При любом подозрении на отравление грибами необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.
БЕЛТА.

Фото БЕЛТА.

 
Теги: Брест
 
 
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Случай отравления весенними грибами зарегистрирован в Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и...

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